Президент РТ Рустам Минниханов поручил взять на особый контроль исполнение программы «Наш двор». Об этом глава республики заявил во время субботнего совещания в Дома Правительства РТ.

В ходе совещания помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова отчиталась о ходе программы «Наш двор». Так, работы по строительству и благоустройству ведутся на 536 объектах, на 255 объектах дорожные работы завершены.

Больше всего дорог по программе отремонтировали в Казани (72,9%), Зеленодольском (71,6%) и Чистопольском (68,9%) районах. Меньше всего — в Сабинском (19,7%), Лениногорском (19,1%) и Кайбицком (18,3%) районах.

За неделю на горячую линию программы поступило 551 обращение (за весь срок — 11,6 тыс. обращений).

Минниханов отметил, что сложная экономическая ситуация не повлияла на финансирование программы — оно сохранилось в полном объеме.