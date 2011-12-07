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Роспотребнадзор по РТ: Предприятия РТ получили штрафы за нарушение санитарных норм на 3 млн рублей

14,5 тыс. предприятий республики проверили на соблюдение санитарных норм.

Предприятия Татарстана оштрафовали на 3 млн рублей за нарушения санитарных норм, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Всего нами проверено 14 тыс. 538 объектов, в том числе за неделю 794. И нарушения обязательных требований по профилактике выявлены в 56. Составлено за весь период проверок 305 протоколов на сумму около 3 млн рублей», — уточнила спикер.

Авдонина также отметила, что из-за несоблюдения санитарных требований было закрыто шесть заведений общественного питания, а также одна стройка. Суд приостановил деятельность данных объектов на срок от 30 до 90 дней. 

КВ
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