Сестры, представившись соцработниками, обокрали пенсионера из Челнов на 275 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что домой к 91-летнему жителю Набережных Челнов наведались две женщины, которые представились соцработниками. Они убедили пенсионера, что сейчас идет финансовая реформа и нужно обменять деньги на талоны, иначе он рискует потерять все сбережения.

Поверив аферисткам, мужчина выложил перед ними 275 тыс. рублей. Те, пересчитав деньги, составили фальшивые документы и ушли. Спустя время пенсионер решил проверить свои сбережения на выданных талонах, однако денег там уже не оказалось.

Позже по обращению пожилого челнинца выяснилось, что приходящие женщины оказались сестрами 31 и 37 лет, которые ранее уже были привлечены к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Аферисток удалось задержать.