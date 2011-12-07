Вывозных рейсов в Татарстан до конца августа не планируется, сообщили замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Согласно графику, согласованному с Росавиацией, до конца месяца вывозных рейсов в республику не ожидается», — отметила спикер.

Авдонина также уточнила, что возможно прибытие внеплановых рейсов. Однако о них в ведомстве узнают не ранее, чем за два-три дня до прилета.

Напомним, последний вывозной авиарейс прибыл из Узбекистана 13 августа. Россиянам дали три дня на прохождение теста на коронавирус.