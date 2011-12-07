Многодетных мам Татарстана приглашают поучаствовать во Всероссийском фестивале «День матери».

В рамках фестиваля участницы могут посоревноваться в трех конкурсах: «Мамина мечта», «Мама – хранитель семейных традиций» и «История успеха».

В первом мамам достаточно выложить фото и видеоматериалы на тему «О чем мечтает моя мама» в любую социальную сеть работу под хэштегом #Моямамамечтает.

Во втором, как сообщают организаторы, участвуют сочинения на тему «Мама – хранитель семейных традиций», удивительные истории про создаваемые бесценные семейные традиции.

На третий конкурс также принимаются сочинения, но уже на тему «Мамина история успеха», в которых раскрываются истории достижений многодетных матерей.

Финалом фестиваля станет грандиозный концерт для всех многодетных семей России, трансляция которого состоится на федеральном телеканале 29 ноября.

Фестиваль, стартовавший еще в апреле 2020 года, проходит в рамках проекта «Многодетная Россия».