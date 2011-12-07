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Пострадавшим при пожаре дома в Нижнекамске предоставят временное жилье

В многоквартирном доме накануне произошел взрыве газа, есть погибший.

Пострадавшим при пожаре дома в Нижнекамске предоставят временное жилье. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по РТ.

Возгорание произошло накануне в однокомнатной квартире на четвертом этаже многоквартирного дома, находящегося по улице Сююмбике, 42. В 21:47 пожар был ликвидирован. На месте спасатели обнаружили тело мужчины, его личность устанавливается.  

Как сообщили в мэрии Нижнекамска, для пострадавших жителей дома подготовлены пункты временного размещения. Их готовы принять в одной из городских гостиниц и в центре «Патриот».

КВ
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