Пострадавшим при пожаре дома в Нижнекамске предоставят временное жилье. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по РТ.

Возгорание произошло накануне в однокомнатной квартире на четвертом этаже многоквартирного дома, находящегося по улице Сююмбике, 42. В 21:47 пожар был ликвидирован. На месте спасатели обнаружили тело мужчины, его личность устанавливается.

Как сообщили в мэрии Нижнекамска, для пострадавших жителей дома подготовлены пункты временного размещения. Их готовы принять в одной из городских гостиниц и в центре «Патриот».