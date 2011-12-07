Путин утвердил семь судей в Татарстане

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Президент России Владимир Путин назначил семь судей в Татарстане, сказано в соответствующем указе.
Так, в Кукморском суде РТ новый председатель — Рамис Мутиев. Судьей Арбитражного суда РТ назначена Евгения Холмецкая.
На должность судей Вахитовского районного суда Казани, Высокогорского района, Зеленодольского района, Нижнекамского района и Чистопольского района назначены Артур Киселев, Наталья Волколоская, Эльвира Новикова, Эльвира Марданова и Ильнур Залялов, соответственно.