Работодатели России готовы платить сотрудникам на 7% больше, чем те указывают в своих резюме

Работодатели России готовы платить сотрудникам на 7% больше, чем те указывают в своем резюме. Такое исследование приводит аналитический центра «Авито Работа».

Сообщается, что если средняя зарплата в вакансиях составила 32 тыс. рублей, то в резюме указывают 30 тыс. Однако есть и специалисты, которые себя на фоне рыночного уровня зарплат как переоценивают, так и недооценивают.

Среди последних первое место занимают строители, которые хотели бы получать 28 тыс. рублей в месяц, тогда как работодатели готовы платить им по 45 тыс. рублей, что на 61% больше.

Второе место за сотрудниками медперсонала, претендующие на зарплату 25 тыс. рублей, где средняя зарплата в вакансиях на 40% больше и составляет 35 тыс. рублей в месяц.

Такая же разница в вакансиях, не требующих специальных навыков, для студентов и соискателей без опыта работы. Средняя зарплата там составляет 28 тыс. рублей, а соискатели запрашивают 20 тыс.

В другом списке находятся специалисты, рассчитывающие на большую сумму заработной платы. Среди них работники сферы туризма и общепита, которые хотят 30 тыс. рублей, а работодатели готовы платить им только 26 тыс.