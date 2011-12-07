Растения от хандры и раздражительности

Казанский фитотерапевт, врач УЗИ Ирке Кузьмичева рассказала о растениях, которые помогают справляться с неприятными состояниями не хуже аптечных средств. И объяснила почему.

— Мозгу для хорошей работы нужна артериальная кровь, именно ее приток обеспечивает человеку чувство радости, оптимизма, быстроту реакции, — объяснила Ирке Ахатовна. — Но не всегда артериальная кровь в достаточном количестве поступает в мозг из-за ряда сбоев в организме. Это и гормональная, и физическая, и сосудистая недостаточность. К тому же, если с помощью каких-либо средств искусственно стимулировать приток крови к голове, не всегда у человека появляется психологическая мотивация активизироваться.

По словам фитотерапевта, скорректировать процесс естественным образом могут несколько растений. Дербенник направляет кровь в голову, желтушник стимулирует работу сердца, первоцвет помогает оттоку крови. Можно использовать траву бораго — она поднимает жизненный тонус, а хандру убирает. Примерно таким же свойством обладает синеголовник. При совместном применении они как бы «стирают» пережитые страхи, что во многих ситуациях помогает обрести гармонию.

А разбираться в причинах раздражительности и стресса надо вместе со специалистом. У него и можно спросить о природных возможностях поддерживать себя в хорошем настроении.