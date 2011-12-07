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Татарстанцев приглашают принять участие в 3-м Международном Фестивале «Руками женщины»

В фестивале примут участие мастера народного творчества, ремесленники, дизайнеры, художники, представители других творческих направлений из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран.

Татарстанских ремесленников, дизайнеров, художников и представителей других творческих направлений приглашают принять участие в 3-м Международном Фестивале народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины», сообщают организаторы.

«Фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел „Руками женщины“ направлен на то, чтобы показать на сколько многогранны народно-художественные промыслы в условиях современности, на сколько благороден труд женщины, воплощающий в своем образе лучшие культурные традиции народов России и зарубежных стран», — уточняется в сообщении.

В фестивале примут участие представители творческих профессий из 85 регионов России, стран СНГ и зарубежных стран.

Программа мероприятия рассчитана на три дня. Победителей фестиваля наградят дипломами, кубками, призами и подарками. Фестиваль пройдет в Москве с 3 по 5 ноября. Участники могут подать заявку на сайте проекта: www.handswomen.ru.

Организатором фестиваля выступает РОО «Интернациональный Союз Женщин».




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