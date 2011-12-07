В Казани мобильные прививочные бригады начали работать возле метро

В Казани на выходе из восьми станций метро заработали мобильные прививочные бригады, сообщает пресс-служба исполкома столицы РТ.

«Вакцинироваться от гриппа жители города смогут ежедневно с 8.00 до 14.00, с 21 сентября — с 12.00 до 18.00, с 28 сентября — с 8.00 до 14.00», — уточнили в ведомстве.

Так, вакцинацию проводят на выходе со станций метро: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Суконная слобода», «Аметьево», «Проспект Победы» и «Дубравная».

Желающим поставить прививку при себе необходимо иметь медицинскую маску и паспорт. Перед прививкой будет измеряться температура и проверяться состояние здоровья.

Работа мобильных бригад продлится до 3 октября.