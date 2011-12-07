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В ноябре во всех школах Казани обновится школьное меню

Сейчас для старшеклассников подается тушеная говядина со стручковой фасолью и голень в сливочном соусе, а для начальных классов – «ежики в томатном соусе».

Глава дирекции по корпоративным коммуникациям Департамента продовольствия и социального питания Казани Юлия Юнусова сообщила, что в ноябре во всех школах города обновится школьное меню.

По словам Юнусовой, сейчас, на сентябрь–октябрь, у школьников организовано согласованное сезонное питание. В ноябре–декабре появятся новые блюда. Школьное меню обновляется почти каждый месяц.

Так, для старшеклассников сейчас подается тушеная говядина со стручковой фасолью и голень в сливочном соусе. А для начальных классов в меню появились «ежики в томатном соусе».

Новые блюда на ноябрь–декабрь сейчас разрабатывают для школьных столовых специалисты Департамента продовольствия и социального питания Казани. Ознакомиться со списком подаваемых школьникам блюд родители могут на официальных сайтах школ и на сайте Департамента продовольствия и социального питания Казани. 

КВ
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