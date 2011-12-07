В Татарстане выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Все случаи контактные. 8 человек госпитализировано, 14 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении штаба.

По шесть новых заболевших — представители возрастных категорий от 30 до 50 лет и от 60 до 70 лет, четверым — от 50 до 60 лет, троим — от 18 до 30 лет, двоим — от 70 до 80 лет, одному — нет 18 лет.

Больше всего заболевших в Казани — 16 человек, трое — в Арском районе, по одному заболевшему — в Набережных Челнах, Буинском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Кайбицком, Лениногорском, Пестречинском и Спасском районах.

По данным на 15 сентября в Татарстане зарегистрировано 6880 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 5662 человек (+11 за минувшие сутки).