Apple: новый iPhone 13 Pro Max будет стоить до 160 тыс. рублей

На презентации новых устройств компания Apple представила четыре новых моделей iPhone — iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro Max имеет объем памяти до 1 ТБ, оснащен новым чипом A15 Bionic. Также, по собственному мнению Apple, компания сделала прорыв в области камер. Все модели поддерживают съемку в 4К, трехкратный зум, ночной режим. Увеличилось и время работы устройства, а «челка» стала на 27,9% меньше.

iPhone 13 и 13 mini будут доступны в пяти цветах: розовый, синий, красный «темная ночь» и «сияющая звезда». iPhone 13 Pro будет стоить от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, а Pro Max от 110 тыс. до 160 тыс. рублей.

Компания также показала новые Apple Watch. По словам главы Apple Тима Кука, устройство поступит в продажу уже осенью, а стоимость будет доходить до 28 тыс. рублей.

iPad 9 получил чип, ранее стоявший в iPhone 11, поддержку пера Apple Pencil и отдельную клавиатуру. Стоить он будет от 31 тыс. до 43 тыс.

iPad mini получил чип A15 Bionic и увеличенный дисплей 8,3 дюйма. По словам Apple, устройство работает на 80% быстрее устройств предыдущих поколений.

iPad mini будет стоить от 48 тыс. до 62 тыс. рублей. Планшеты iPad 9 и iPad mini поступят в продажу уже 24 сентября.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что компания Apple неожиданно для всех выкатило новое обновление на Iphone из-за вредоносного израильского ПО.