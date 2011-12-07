Из Казани в Шарм-эль-Шейх запущен новый регулярный рейс

Сегодня, 15 сентября из Казани будет запущен новый рейс в Шарм-эль-Шейх. Перевозчиком стала авиакомпания Air Cairo, сообщила пресс-служба международного аэропорта «Казань».

«Новый зарубежный партнер казанского аэропорта египетская авиакомпания Air Cairo запускает программу регулярных рейсов в Шарм-эль-Шейх на крыльях комфортабельного Airbus A320 на 174 кресла», — сообщили в пресс-службе.

Вылеты будут выполняться по средам, рейс вылетает из Казани в 20.40, а прибудет прибытие в Шарм-эль-Шейх в 02.45. Обратный рейс в Казань вылетит в 15.25, посадка в столице РТ в 19.30.



