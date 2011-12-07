Роды с доулой в Казани: зачем, где и сколько стоит

Обычно женщину в родах сопровождают врач и акушерка, но доула с медициной никак не связана. Само слово «доула» имеет греческое происхождение и означает «рабыня» или «служанка».

«Любую медицинскую помощь оказывает акушерка. Например, акушерка смотрит раскрытие шейки матки, слушает сердцебиение ребенка, доула этого не делает. Доула поддерживает эмоционально, информационно и физически», — объяснила доула Гульчачак Хуснутдинова.

Группа поддержки в родах

Работа доулы начинается еще до родов, обычно с 36 недели беременности. В это же время женщине важно определиться роддомом и с командой врача и акушерки, если она планирует рожать по контракту.

«Доула может объяснить физиологию родов, помочь разобраться с чувствами во время беременности, сориентировать, какие возможности для организации родов есть у женщины — где и с кем можно родить», — рассказала перинатальный психолог, инструктор подготовки к родам Дарья Морозова. Доулы, в том числе, могут работать с обоими супругами, если женщина хочет рожать в присутствии мужа.

По словам Дарьи Морозовой, в родах доула выступает «группой поддержки» женщины. Доулы нередко владеют техниками естественного обезболивания, готовы создать для роженицы комфортную обстановку, помочь с бытовыми вопросами. Во время схваток задача женщины — расслабиться и дышать, доула напоминает об этом и помогает женщине прожить эти болезненные моменты.

Доула заботится о женщине — попить, поесть, укрыть, подать, отвести в туалет, позвать врача. Доказано исследованиями, что непрерывная поддержка доулы в родах снижает число медицинских вмешательств и повышает общую удовлетворенность женщины родами

— перинатальный психолог, инструктор подготовки к родам Дарья Морозова.

Не только во время, но и после

Доула может оставаться на связи и после родов. Например, чтобы ответить на вопросы молодой мамы о ее здоровье или о том, как ухаживать за ребенком.

Пока роды с доулой — это нестандартна практика для России, хотя число доул растет. Женщине, решившей рожать не с мужем, а другим партнером, будь то подруга, доула или любой другой близкий человек, нужно быть готовой к тому, что придется отстаивать свои права.

Согласно закону 323 об основах охраны здоровья граждан РФ, «отцу ребенка или иному члену семьи предоставляется право… присутствовать при рождении ребенка, за исключением случаев оперативного родоразрешения, при наличии… индивидуальных родовых залов и отсутствии у отца или иного члена семьи инфекционных заболеваний». В статье 51 подчеркивается, что за это не взимается плата.

Однако не каждый роддом соблюдает это право. Зачастую женщине разрешают рожать в сопровождении близкого человека только при условии заключения врачебного контракта. К слову, в Казани за роды с акушеркой придется отдать порядка 15 тыс. рублей, а за роды с врачом просят около 30 тыс. рублей.

Врачи в роддомах не приветствуют участие доул по разным причинам. Кто-то не совсем понимает, зачем это нужно, другие считают, что доула будет мешать их работе, третьи не думают об основных потребностях женщины в столь интимный и иногда непростой момент, как роды.

«Роды с доулой возможны в роддомах, где проходят партнерские роды, т.е. есть индивидуальные родзалы, и чье руководство (или отдельные врачи) понимают важность такой помощи для женщины и возможность облегчить себе труд, например, исключая аспект в виде немедицинской поддержки беременной», — объяснила Евгения Русанду.

Кто примет с доулой

Дополнительные сложности обеспечила ситуация с COVID-19, из-за которой партнерские роды либо вообще оказались под запретом, либо партнер должен предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

«На сегодняшний день, к сожалению, такая ситуация, что роды с доулой разрешает только четвертый роддом, это его старое название. Сейчас он называется роддомом при 16-й горбольнице. В первом роддоме есть свой коллектив доул, но сопровождают ли они сейчас — это нужно уточнить. Лично я пока не могу там сопровождать роды. В самом роддоме запрет объясняют карантинными мерами в связи с ковидной ситуацией», — сообщила доула Гульчачак Хуснутдинова.

Другая доула Евгения Русанду также сообщила, что в Казани в основном роды с доулой проходят в роддоме при 16-й горбольнице.

Стоимость услуг доулы в столице Татарстана варьируются от 10 до 25 тыс. рублей в зависимости от опыта. По словам Гульчачак Хуснутдиновой, есть доулы с 20-летним стажем работы.

«Появляется все больше доул, которые в самом начале своей деятельности сопровождают даже бесплатно. Но в среднем 10-25 тыс. рублей в зависимости от функционала», — пояснила Евгения Русанду.

Ассоциация профессиональных доул

Поскольку доула — это не медицинский работник, то она не обязана иметь медицинское образование. В Казани нет мест, где этому обучают, но можно получить профессию доулы дистанционно.

«Профессиональное образование доулы дает институт перинатальной поддержки doula.link, проект ПроГВ, школа wompro, это все федеральные проекты», — рассказала Дарья Морозова.

В стране уже создана Ассоциация профессиональных доул России (АПД) — это межрегиональная общественная организация. Она работает, основываясь на двух документах — Этическом кодексе доулы АПД и компетенции доулы АПД. Чтобы войти в организацию, нужно обладать профильным обучением на доулу, иметь опыт немедицинского сопровождения родов и рекомендации опытных членов ассоциации. Согласно сайту АПД, в Казани работают две сертифицированные доулы.

«Эффективность работы доулы доказана международными исследованиями. Буквально на днях в Сочи состоялась общероссийская акушерская конференция, где в том числе обсуждалась важность поддержки профессиональных доул и говорилось о том, что пора бы в России внедрять подобную помощь массово», — поделилась Евгения Русанду.