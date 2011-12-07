Сегодня станут известны победители лотереи среди вакцинированных

Сегодня объявят первые 500 имен победителей в лотереи среди вакцинированных от Covid-19.

Об этом сообщает Telegram-канал Правительства России. Каждый из участников получит по 100 тыс. рублей. Проверить результаты можно на сайте бонусзаздоровье.рф, а также в личном кабинете госуслуг.

Выигрыш автоматически будет переведен на карту. Выплаты произведут в течение полугода, с даты проведения розыгрыша. Следующие 500 обладателей приза станут известны 14 октября.