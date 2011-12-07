В Татарстане открылись Дни татарской молодежи

В Республике Татарстан с 14 по 18 сентября проходит форум Дни татарской молодежи. Открытие состоялось в Казанском татарском государственном театре юного зрителя им. Г. Кариева. В открытии приняли участие депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, новый министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, сообщается на официальном сайте министерства молодежи.

По словам Тимура Сулейманова, День татарской молодежи является самым узнаваемым мероприятием молодежного центра «Идель».

«Это настоящая площадка для общения креативных лидеров молодежи, которые реализуют проекты сохранения и развития татарского языка в своих регионах. Уверен, в нынешнем году форум также станет для них возможностью представить свои инициативы, а также вдохновит на реализацию новых межрегиональных проектов», — подчеркнул министр.

Целью проекта является культурно-национальное объединение татарской молодежи, которая проживает в регионах РФ и в зарубежье. Также мероприятие расширяет деловые и культурные связи, здесь можно обменяться знаниями в области молодежной политики, культуры, науки и образования. Также будут обсуждаться решения проблем, которые стоят перед татарскими молодежными организациями в регионах.

Уже запланирована большая культурная программа. Будут мастер-классы по вокалу, журналистике, урокам татарского языка, рукоделию, истории и др. Участники Дней татарской молодежи будут рассказывать о своих проектах, делиться опытом с единомышленниками и выбирать лидера мероприятия.

В форуме принимают участие 180 делегатов из 30 регионов России. Организатор — Федеральная национально-культурная автономия татар и молодежный центр «Идель» при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.