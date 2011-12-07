В Татарстане возбудили уголовное дело на логистическую компанию из-за неуплаты налогов

На руководителей ООО «Логистическая компания «Агромарк» возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Компания завышала налоговые вычеты, вносила ложные сведения в декларацию для уклонения от уплаты НДС. Общий ущерб превысил 34 млн рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане организация уклонилась от налогов на сумму свыше 79 млн рублей.