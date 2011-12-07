Жителей Татарстана проконсультируют по вопросам гаражной амнистии

Росреестр Татарстана совместно с Кадастровой палатой РТ проведут горячую линию по «гаражной амнистии». Задать вопросы можно будет 16 сентября с 10 до 11 часов дня. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Подробно ознакомиться с методическими рекомендациями по «гаражной амнистии» можно на официальном сайте Росреестра Татарстана в разделе «Деятельность».

Напомним, что закон о «гаражной амнистии» вступил в силу в сентябре этого года.