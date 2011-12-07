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Известный юрист расскажет казанцам, как не сесть за репост

Мероприятие пройдет в стенах КФУ 16 октября.
В Казани, в стенах КФУ, пройдет заседание телевизионного дискуссионного клуба на тему: «Как не сесть за репост? Практические советы для пользователей социальных сетей». Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа. Главным экспертом будет юрист Павел Чиков. Также в заседании примут участие преподаватели КФУ, известные блогеры. Мероприятие начнется в 14:00 в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ.
КВ
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