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Участники «Ночного велофеста-2018» преодолели маршрут в 30 км

Закрытие велосезона в столице РТ прошло в субботу вечером.
В рамках «Ночного велофеста» в Казани велосипедисты преодолели маршрут в 30 км, сообщает пресс-служба мэрии города. На момент старта от площади 1 Мая в колонне было около 800 участников. Многие велолюбители примкнули к «велофесту» по ходу преодоления маршрута. В этом году велосипедисты проехали через Старо-Татарскую слободу, Речной порт, Центр семьи «Казан», площадь Свободы и Кремль.
КВ
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