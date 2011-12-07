Участники «Ночного велофеста-2018» преодолели маршрут в 30 км

В рамках «Ночного велофеста» в Казани велосипедисты преодолели маршрут в 30 км, сообщает пресс-служба мэрии города. На момент старта от площади 1 Мая в колонне было около 800 участников. Многие велолюбители примкнули к «велофесту» по ходу преодоления маршрута. В этом году велосипедисты проехали через Старо-Татарскую слободу, Речной порт, Центр семьи «Казан», площадь Свободы и Кремль.