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В Казани в 2018 году нелегальные торговцы заплатили в городскую казну более 12 млн рублей штрафов

В этом году в Казани у продавцов, занимающихся незаконной торговлей, забирали орудия и предметы торговли.
Подобная мера, согласно новым городским правилам, принятым в 2017 году, применятся по причине малоэффективности штрафных санкций. Сумма от 1 до 3 тысяч рублей не останавливает несанкционированную торговлю, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.С января 2018 года специалистами было произведено более 1,2 тысяч изъятий, составлено 6 тысяч протоколов за нарушение уличной торговли, выписано штрафов на общую сумму более 12 млн руб.
КВ
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