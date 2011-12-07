В Казани в 2018 году зарыли в землю 118 км подвесных линий

В столице Татарстана в 2018 году в проект поквартального перевода линий связи вошли три квартала, а это 231 дом и 118 км подвесных линий, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии. За 7 лет существования проекта под землю перевели более 1,3 тысячи из существовавших ранее 2 тысяч км, так называемой, «лапши».