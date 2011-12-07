В минувший уик-энд казанцы съели 200 порций испанской паэльи

Отведали блюда испанской кухни, познакомились с национальной культурой этой солнечной страны, получили танцевальный и кулинарный мастер-классы свыше 4 тысяч человек, в числе которых были и испанские туристы, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.В театре национальной кухни приготовили и раздали бесплатно 200 порций испанской паэльи. 20 и 21 октября на площади перед Дворцом земледельцев пройдет крупнейший гастрономический фестиваль города «Вкусная Казань».