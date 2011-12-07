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В систему «Народный контроль» подано более 170 тыс. заявок

85% проблем обратившихся в «Народный контроль» граждан РТ удалось решить.
Более 150 тыс. обращений, или 85 процентов от общего количества, решены. Об этом сообщила сегодня в интервью ИА «Татар-информ» уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.Самыми популярными у татарстанцев являются такие категории, как «Благоустройство территории», «Содержание и ремонт муниципальных дорог», «Организация дорожного движения», «Нарушения в наружной рекламе» и «Нарушения правил продажи алкогольной продукции». По итогам рассмотрения жалоб по 12 тыс. уведомлений запланированы работы, еще по 12 тыс. уведомлений дан мотивированный отказ.Система «Народный контроль» действует с 2012 года. 
КВ
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