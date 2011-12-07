В систему «Народный контроль» подано более 170 тыс. заявок

Более 150 тыс. обращений, или 85 процентов от общего количества, решены. Об этом сообщила сегодня в интервью ИА «Татар-информ» уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.Самыми популярными у татарстанцев являются такие категории, как «Благоустройство территории», «Содержание и ремонт муниципальных дорог», «Организация дорожного движения», «Нарушения в наружной рекламе» и «Нарушения правил продажи алкогольной продукции». По итогам рассмотрения жалоб по 12 тыс. уведомлений запланированы работы, еще по 12 тыс. уведомлений дан мотивированный отказ.Система «Народный контроль» действует с 2012 года.