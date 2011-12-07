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В Татарстане легковой автомобиль смяло между двумя большегрузами

«Мазда» получила значительные повреждения.
На одной из трасс в Татарстане желтая «Мазда» оказалась зажата между двух грузовиков. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. Легковой автомобиль получил значительные повреждения. О степени травм, полученных пассажирами авто, не сообщается.
КВ
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