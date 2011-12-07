В три раза больше долгов по алиментам в этом году взыскали приставы Татарстана,сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.С начала года судебные приставы Татарстана взыскали с алиментщиков свыше 676 миллионов рублей долгов, тогда как в прошлом году сумма взыскания за этот же период составила 212 миллионов 521 тысячу рублей.«Только за прошлый месяц судебные приставы взыскали 58 млн рублей долгов по алиментам. С начала года на исполнении находилось 21 тыс. исполнительных производств, из которых в рамках 9 тысяч исполнительных производств обращено взыскание с заработной платы должников на сумму 1 миллиард 299 миллионов рублей», – сообщила ИА «Татар-информ» Лилия Халимова.Основная часть должников по алиментам – это мужчины в возрасте от 30 до 42 лет.Чтобы принудительно взыскать долги, приставы могут арестовать денежные счета неплательщиков, запретить им выезд за границу и ограничить регистрацию имущества. Покинуть Россию не смогут те алиментщики, долг которых превысил 10 тысяч рублей. По итогам 9 месяцев текущего года более 14 тыс. должников ограничены в праве выезда за пределы страны.В связи с этим УФССП России по Татарстану настоятельно рекомендует жителям республики оплачивать долги вовремя. Проверить свои задолженности можно на главной странице сайта ведомства. Если вы нашли себя в списке, следует связаться с отделом приставов по указанным контактам. Там вы сможете узнать, не грозят ли вам описанные выше меры принудительного взыскания. В данном сервисе также можно оплатить свои задолженности онлайн.