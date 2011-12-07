Челнинский школьник без ведома матери спустил на компьютерные игры 120 тысяч рублей

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В УМВД России по Набережным Челнам рассказали о случае с неосторожностью сохранения банковских данных в интернет-браузерах.
С сообщением о пропаже денег в полицию Автограда обратилась испуганная 48-летняя местная жительница. С ее банковского счета пропали 120 тысяч рублей.
Проведя расследования, стражи порядка установили, что все деньги потратил ее 11-летний сын. Дело в том, что ранее в браузере сохранились данные карты женщины. Обнаружив это, мальчик решил воспользоваться ситуацией и потратил деньги на покупку компьютерных игр. Чтобы мать ничего не заподозрила, школьник удалял смс-сообщения о переводах денег.