Что думают о масочном режиме кондукторы и продавцы?

Журналисты «КВ» решили выяснить, что думают о масочном режиме сотрудники транспортной сферы и работники торговли. Ведь именно им приходится ежедневно напоминать казанцам о необходимости пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Лилия, кондуктор троллейбуса:

- От масочного режима мы все очень устали. Но ничего не поделаешь. Приходится соблюдать правила. Коронавирус никуда не делся. Когда прошу пассажиров надеть маски, большинство надевает их молча с обиженным или равнодушным видом. Но случается, что люди требуют объяснений, скандалят. Грубияны почему-то не желают понимать, что расплачиваться за их поведение будут кондукторы. Мы ведь простые люди. Почти у каждого - семья. И если из зарплаты кондуктора удерживают штраф в размере трех тысяч рублей, то прежде всего страдают его дети. Остаются без фруктов, новой одежды, а иногда и без лекарств.

Марина, кондуктор пригородного автобуса:

- Казанцы - народ весьма изобретательный! Чего только не придумают, когда забывают маски дома. Натягивают на нос шарфы, вороты водолазок, завязывают на лицах банданы. Как-то раз моя пассажирка отстегнула от куртки капюшон и использовала его в качестве индивидуального средства защиты. Выглядело, конечно, нелепо, но, наверное, надежно. Если рассуждать серьезно, думаю, что расслабляться еще рано. Ситуация с пандемией только ухудшается. Нам не хватает сознательности.

Наталья, продавец круглосуточного магазина:

- В нашем магазине установлены камеры. Честно говоря, продавцы боятся не столько коронавируса, сколько штрафов и увольнения. Главное, чтобы на видео не попало то, как мы обслуживаем клиентов, не снабженных индивидуальными средствами защиты. Ни один из нас не хочет лишиться работы. Времена сейчас очень трудные, приходится держаться за свои рабочие места. Как правило, наши покупатели - люди понятливые и адекватные. Но случается всякое. Несколько раз попадались клиенты, которые спорили и кричали в ответ на мою просьбу надеть маску. Дважды недовольные покупатели угрожали физической расправой. Приходилось вызывать полицию.

Айрат, охранник в супермаркете:

- Людям надоели бесконечные ограничения. Никто не знает, что нас ждет дальше. Обозленные и враждебно настроенные покупатели сейчас не редкость. Наверное, многим просто страшно. И хочется найти виноватых. Коронавирусу отомстить не получится, правительство далеко. Вот и отыгрываются на нас, рядовых сотрудниках магазинов. Большинство покупателей не спорят с правилами: прикрыли лицо маской - прошли в торговый зал. Но есть и те, кто брезгливо фыркает и демонстративно встает в позу. К счастью, наш супермаркет предоставляет бесплатные средства индивидуальной защиты. Чем ответственнее мы будем относиться к собственному здоровью, тем быстрее закончится пандемия.

Алена, провизор в аптеке:

- Странно, но некоторые казанцы не хотят признавать всю сложность ситуации. Граждане расслабилась еще летом, когда было снято большинство запретов. Однако показатели заболеваемости растут, до победы над коронавирусом еще далеко. Покупателей без индивидуальных средств защиты не обслуживаю. Если клиент выражает недовольство, напоминаю о существовании тревожной кнопки.

Комментарий специалиста

Юрист Амина Пирякова пояснила, что в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Республики Татарстан от 19 марта 2020 г. №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» с 12 мая 2020 года в Татарстане запрещены вход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, оказания услуг, культовых помещениях, зданиях и сооружениях, на земельных участках, на которых расположены такие здания и сооружения, в транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси, без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски и респираторы).

Согласно ст. 2.17 Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях несоблюдение требований нормативных правовых актов, направленных на предотвращение и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 4 тыс. рублей. Те же действия, совершенные во второй раз, грозят для граждан штрафом в размере 5 тыс. рублей.