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ФСБ РФ пресекла деятельность запрещенной в России террористической организации «Хатиба Таухид валь-Джихад»

Члены запрещенной в России международной террористической организации планировали теракт в Волгограде.

ФСБ РФ пресекла деятельность межрегиональной ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», члены которой планировали диверсионно-террористические акты в городе Волгограде, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе следственных действий на месте происшествия и по адресам жительства радикальных исламистов обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, литература религиозного характера, а также карта Волгограда с отмеченными на ней планируемыми местами совершения ДТА», — отметили в ведомстве.

При задержании главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы сотрудниками ФСБ.

Деятельность организации координировали с территории Сирии. Теракты планировались в зданиях органов власти, в местах проживания военнослужащих и на взрыво-пожароопасных предприятиях.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

В Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Майкопе и Волгограде задержаны другие участники организации.

Расследование продолжается. 

КВ
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