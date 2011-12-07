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Госстройнадзор РТ начал проверку казанского детского сада №187 «Килэчэк»

По окончании проверки детскому саду на 220 мест выдадут заключение о соответствии.

Госстройнадзор РТ начал проверку по извещению об окончании строительства детского сада № 187 «Килэчек» («Будущее») в казанском ЖК «Седьмое небо», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проведен мониторинг дошкольного учреждения на соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, выполнение строительно-монтажных работ, монтажу инженерных сетей и благоустройству прилегающей территории», — рассказали в ведомстве.

Предполагается, что детский сад будет включать в себя 12 групп на 220 человек.

Общая площадь объекта составляет 3738,7 кв. м. На первом этаже здания разместились ясельные группы, пищеблок, медицинский кабинет. На втором этаже — музыкальный зал, группы для детей среднего и старшего возраста, администрация. На улице установили площадки с теневыми завесами, игровые площадки, высадили кустарники, засеяли газон.

По окончании проверки инспекторы выдадут заключение о соответствии, после чего дети смогут пойти в детский сад.

КВ
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