История республики в двадцати биографиях первых лиц

Сразу после входа вниманию посетителей представлены 20 выставочных тумб, на одной стороне которых изображены портреты лидеров Татарстана разных лет, а на другой даны их краткие биографические сведения на трех языках: русском, татарском и английском. Все тумбы расположены в обратном хронологическом порядке, начиная со дня сегодняшнего (первыми на выставке встречают Президент РТ Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев) и заканчивая первым лидером республики, который руководил ею в годы революции.

Такая расстановка стендов как бы предлагает посетителям проследовать из настоящего в прошлое, вспомнить и изучить самые знаковые события и любопытные факты из вековой жизни республики и ее лидеров. В итоге двигаешься от баннера к баннеру и словно перелистываешь страницы истории Татарстана.

Например, мы узнаем, что первым руководителем Татарии в 1920 - 1921 годы был Сахибгарей Саид-Галиев. В его краткой биографии говорится, что он - выходец из семьи чернорабочего. В своей жизни перепробовал множество различных профессий: был самоварщиком, кубовщиком, укладчиком лесопилки, чернорабочим. А вместе с тем и талантливым оратором. Работал под непосредственным руководством Владимира Ильича Ленина, от которого получил в подарок золотые часы. По словам жены Саид-Галиева, «внимательный к людям Ильич обнаружил, что у председателя Совнаркома Татарии нет часов».

Весть о начале войны с Германией 22 июня 1941 года одним из первых в республике получил руководивший ТАССР Галей Динмухаметов, читаем в следующей биографии. И узнаем, что этот руководитель республики участвовал в издании военных газет на татарском языке и помогал в восстановлении народного хозяйства пострадавшим от войны районам СССР. Динмухаметов побывал на Калининском фронте. Награжден тремя (!) орденами Ленина и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.». Важная деталь: к первому лицу в годы войны потоком шли фронтовые письма не только от знакомых, но и от незнакомых ему земляков.

Галей Динмухаметов вел активную переписку с деятелями литературы и искусства, в том числе с Мусой Джалилем, Махмутом Максудом, Ахметом Ерикеем, Шайхи Маннуром.

Кстати, о Джалиле. Как известно, в послевоенные годы великий татарский поэт Муса Джалиль считался изменником Родины. Важную роль в реабилитации его доброго имени и посмертном присуждении звания Героя Советского Союза сыграл председатель Президиума Верховного Совета ТАССР Салих Батыев - еще одно первое лицо республики, представленное на выставке.

Переходим к следующей тумбе и узнаем, что крупнейший в Европе нефтехимический комплекс и автомобильный комплекс «КАМАЗ» появились в республике под руководством такой легендарной личности, как Фикрят Табеев. Уникальный случай: первым секретарем Татарского КПСС двухметровый красавец Фикрят Ахметжанович, говорится в его биографии, стал в 1960 году в возрасте 32-х лет. Это был самый молодой в СССР глава обкома КПСС.

В первые годы строительства комплекса «КАМАЗ», которым лично руководил Табеев, читаем дальше, в Набережных Челнах побывал Генри Форд. Он заявил первому лицу Татарии: «Если у вас что-то получится, я вступлю в вашу коммунистическую партию». Но когда предприятие было построено в срок, тогдашний секретарь ЦК КПСС Андрей Кириленко сказал: «На кой он нам? Обойдемся и без него!».

Казанский завод органического синтеза был построен в период руководства другого известного первого лица Рашида Мусина. Также при нем активно развивались авиационный и моторостроительный заводы, «Радиоприбор», встал на ноги завод ЭВМ, огромный толчок получила оборонная промышленность.

Мусин обладал незаурядной способностью располагать к себе собеседников и аудиторию. Высшее руководство страны активно пользовалось этим, направляя Рашида Мусина в качестве главы специальных партийных дипломатических миссий наводить мосты в мусульманские страны.

Послужной список первого Президента Татарстана поистине огромен, изучаем следующий баннер. Благодаря активному сотрудничеству Минтимера Шариповича Шаймиева с ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия были включены такие достопримечательности республики, как историко-архитектурный комплекс Казанского кремля (2000), Болгарский историко-археологический комплекс (2014), Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск (2017). Примечательно, что в 2000-е годы было подхвачено и стало любимым выражением татарстанцев изречение Минтимера Шаймиева «Мы можем! Без булдырабыз!».

Завершается экскурс в историю днем сегодняшним. В настоящее время Президентом Республики является Рустам Нургалиевич Минниханов. О нем здесь говорится, что активной политической деятельностью занимается с 1983 года. Ярый поклонник гонок, он - заслуженный мастер спорта, профессиональный автогонщик, призер многих российских и европейских чемпионатов по автогонкам, читаем в его биографии.

На выставке не только погружаешься в историю родной республики, но и приходишь к выводу, что у каждого из лидеров Татарстана своя судьба, своя жизненная история и свой огромный вклад в становление и развитие нашей республики.

Алина КВАЧЕГИНА