Как я бежала Казанский марафон

В воскресенье столица Татарстана принимала марафон уже в 6-й раз. Традиционно забег проходит на майские праздники, но в этом году в связи с пандемией был перенесен на осень. Новая коронавирусная инфекция внесла коррективы и в вопросах безопасности. Всем посетителям легкоатлетического манежа, где накануне выдавались стартовые номера, волонтеры измеряли температуру. Вход туда был доступен только в маске, аналогично и в стартовую зону. По ходу дистанции маску можно было снять, чтобы не нарушать дыхание, но после финиша требовалось надеть снова. Правда, необходимо признать, что требования соблюдали максимум треть бегунов, остальные были более беспечны.

Старт марафона в 8 утра, но приехать нужно пораньше, минимум за час. Товарищ, бегущий свой первый марафон, спросил меня: «А зачем так рано?». О, наивный! Потому что в стартовом городке соберутся тысячи человек, везде будут очереди и суета. И будет очень обидно второпях плохо завязать шнурки или недостаточно размяться. А километровые очереди в синие кабинки? На Московском марафоне я ждала там так долго, что чуть не опоздала на старт.

Это мой девятый в жизни марафон. Кажется, наконец-то подготовка доведена до автоматизма. Я все успеваю: вовремя приехать, переодеться, прикрепить номер и сдать вещи в камеру хранения. В момент регистрации нужно было указать планируемое время финиша, исходя из которого спортсменов распределили по группам — стартовым кластерам. Они имеют буквенное обозначение. И вот уже за пять минут до старта я занимаю свое место в кластере «В».

Ну все! Побежали! Первые 10 км проходят по Ленинской дамбе и проспекту Ибрагимова с разворотом на улице Гагарина. Бегунов пока много, ведь одновременно стартовали целых три дистанции: на 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Возвращаемся обратно к кремлю: здесь счастливые «десяточники» мчатся на финиш, а остальные торопятся дальше, к озеру Кабан.

Для бегунов каждый марафон — настоящий спортивный праздник. Однако у остальных казанцев перекрытие дорог во время забега часто вызывает негодование. Одна из женщин, тщетно пытавшаяся перейти дорогу на Булаке, эмоционально возмущалась:

— Мне ребенка к врачу вести надо, а они загородили тут все!

Автомобилисты тоже недовольны, ворчат: «Ну что им в лесу не бегается!». И как тут объяснить, что такое событие бывает раз в году и о перекрытых дорогах всегда сообщают заранее.

Когда бежишь такую длинную дистанцию, организму требуется дополнительное питание. На трассе — столы с водой, изотоником (специальным спортивным напитком), бананами и апельсинами. Многие бегуны берут с собой специальные спортивные гели, их удобно есть прямо на ходу. Я тоже предпочитаю такой вариант, а на пунктах питания только пью воду.

Километр идет за километром, и вот мы уже снова возвращаемся к площади у кремля. Здесь заканчивается круг у полумарафонцев, на трассе остается еще меньше бегунов. Начинается вторая половина дистанции, и важно, чтобы на нее тоже хватило сил.

Поддерживать нужную скорость на длинных дистанциях бывает непросто, поэтому на крупных марафонах часто можно встретить пейсмейкеров. Это специальные атлеты, которые задают темп и ведут на определенный результат. Как правило, есть пейсмейкеры с шагом финишного времени в 10 — 15 минут. К сожалению, не всегда это время может совпадать с твоими личными планами. Так получилось и у меня. Цель на сегодня — пробежать быстрее, чем 3 часа 10 минут, а пейсмейкеры есть только на 3:00 или 3:15. Придется справляться самой.

Первая половина трассы была практически плоской, и это дало мне запас в три минуты от намеченного плана. А вот вторая половина прошла сложнее. Тут и усталость начала сказываться, и на мосту «Миллениум» пришлось в горку бежать. Накопленные резервные минуты были очень кстати, но таяли они на глазах.

Самые сложные километры — последние, они тянутся просто бесконечно. На 40-м километре ждали муж с дочкой. Как я была рада их увидеть! Вообще, поддержка болельщиков очень много значит для марафонцев. Каждое слово поддержки, каждая протянутая ладошка (чтобы по традиции «дать пять» — хлопнуть своей ладонью в ответ) дает дополнительный заряд энергии.

Остается потерпеть еще немного — и вот он, финиш! Я получаю из рук волонтера заслуженную медальку: в этом году она особенно красивая, раскрывается на две половинки. Спустя несколько минут узнаю свое финишное время: 3:09:55. Три часа! Невероятно, просто чудом уложилась в план! Беговой сезон закончен с очередным личным рекордом, и теперь можно с чистой совестью устроить себе каникулы.

Остается только добавить, что мое увлечение бегом началось в 24 года. Через два года в Праге за пять часов удалось пробежать свой первый марафон. Я была счастлива! Сейчас у меня позади уже 9 марафонов и даже несколько ультрамарафонов — забегов на дистанцию свыше 42 км. Люблю совмещать марафонский бег с путешествиями. Так удалось поучаствовать в соревнованиях в Чехии, Италии, Португалии, Австрии и Греции.

На финише прошу обменяться мнениями коллег-марафонцев.

Рамиль Хайруллин, 51 год, бывший проректор Поволжской академии спорта:

— Спортом я занимался с детских лет, в 22 года выполнил норматив мастера спорта СССР по ГТО. Но именно бегом начал серьезно заниматься пять лет назад. Этот марафон у меня 8-й по счету. В прошлом году была цель побить личный рекорд в 3:20:03, но не уложился в три секунды. В этом году тоже пробежал 3:20:20. Видимо, стабильность — признак взрослого марафонца. В любом случае каждый такой забег — это маленькое приключение и борьба с самим собой.

Родион Сайфутдинов, 53 года, механик:

— Я увлекся стайерским бегом только три года назад. И это увлечение заставило прогрессировать, работать над собой. Естественно, тренировки и режим внесли в личную жизнь некоторые коррективы. Появились и амбициозные планы на марафон, мотивации для этого хватает. Это мой второй официальный марафон в жизни, если не считать полумарафоны и другие забеги.

Алексей Грохотов, 37 лет, программист:

— Начал бегать три года назад, нынешний марафон — пятый по счету. Особых спортивных целей не было, хотелось пробежать быстрее четырех часов, и это удалось! Больше всего запомнилась тихая теплая погода, было очень приятно бежать по осенней Казани. Было здорово встретить на трассе гостей из других регионов России и перекинуться с ними парой слов.