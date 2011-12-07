Метшин возглавил рейтинг медиарейтинга глав столиц ПФО

Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил сентябрьский медиарейтинг глав столиц субъектов ПФО, сообщают специалисты информационно-аналитической системы «Медиалогия».

Второе и третье места заняли мэр Саратова Михаил Исаев и мэр Чебоксар Алексей Ладыков соответственно.

Так, Метшин набрал 15 938,8 пункта, Исаев — 8 069, а Ладыков — 6 823.

Чаще всего в сентябре СМИ сообщаели о переизбрании мэра Кзаани на новый срок. Также были упоминания о планах Метшина открыть новые станции метро и о его участии в круглом столе на международном форуме Kazan Digital Week.