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Метшин возглавил рейтинг медиарейтинга глав столиц ПФО

Второе и третье место у градоначальников Саратова и Чебоксар.

Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил сентябрьский медиарейтинг глав столиц субъектов ПФО, сообщают специалисты информационно-аналитической системы «Медиалогия».

Второе и третье места заняли мэр Саратова Михаил Исаев и мэр Чебоксар Алексей Ладыков соответственно.

Так, Метшин набрал  15 938,8 пункта, Исаев — 8 069, а Ладыков — 6 823.

Чаще всего в сентябре СМИ сообщаели о переизбрании мэра Кзаани на новый срок. Также были упоминания о планах Метшина открыть новые станции метро и о его участии в круглом столе на международном форуме Kazan Digital Week.

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