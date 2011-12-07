Минэкономики РТ: Мы не видим рисков реализации наших национальных проектов

Национальным проектам в Татарстане ничего не угрожает, сообщил глава ведомства Мидхат Шагиахметов.

«На сегодняшний день доля контрактов, которые уже должны были быть заключены по национальным проектам, уже превышает 96%, и по количеству, и по сумме. Мы не видим каких-либо рисков реализации наших национальных проектов», — отметил спикер.

Всего в 2020 году Татарстан принимает участие в 11 национальных проектах, в рамках которых планируется реализовать 50 региональных проектов.