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Минэкономики РТ: Мы не видим рисков реализации наших национальных проектов

96% контрактов для реализации национальных проектов уже заключено.

Национальным проектам в Татарстане ничего не угрожает, сообщил глава ведомства Мидхат Шагиахметов.

«На сегодняшний день доля контрактов, которые уже должны были быть заключены по национальным проектам, уже превышает 96%, и по количеству, и по сумме. Мы не видим каких-либо рисков реализации наших национальных проектов», — отметил спикер.

Всего в 2020 году Татарстан принимает участие в 11 национальных проектах, в рамках которых планируется реализовать 50 региональных проектов.

КВ
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