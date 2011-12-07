Прокуратура РТ проведет проверку по факту наезда на ребенка в Набережных Челнах

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил о проведении проверки по факту наезда на ребенка в Набережных Челнах.

ДТП произошло накануне в пятом часу вечера напротив дома по проспекту Мира, 42. Управляющая иномаркой Mazda 28-летняя женщина сбила 6-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте. Ребенок был в сопровождении девушки.

Мальчика с травмами доставили в БСМП. А расследование обстоятельств ДТП находится на контроле у прокуратуры.