Стоит ли водить малыша на развивающие занятия

Это такой кружок для карапузов, куда они приходят вместе с родителями. Занятия похожи на игры, помогающие совершенствовать мелкую моторику, развивающие мышление и стимулирующие речь малыша. Но когда стала расспрашивать у знакомых, куда лучше пойти, с удивлением узнала, что отношение к таким занятиям разное.

В народе эти кружки называют «развивашки»! Само слово звучит несерьезно. «Ну что они там могут делать такого, чего нельзя обеспечить малышу дома? - рассуждали представители старшего поколения. - Какие могут быть методики раннего развития для малышей, которые еще даже не разговаривают? Раньше никаких «развивашек» не было и ничего, росли дети. Это просто прихоть родителей и глупости!»

Многие мои ровесницы тоже были настроены категорично. «Никогда нога моего ребенка не ступит на ковер детского клуба!» - заявила одна из них. Мне пытались объяснить, что все это пустая трата времени. Что Моцарта в 1,5 года занятиями формата «два притопа - три прихлопа» не вырастишь. И что это не только бессмысленно, но даже вредно для малыша. В таком возрасте у него неминуемо возникнет стресс от новой среды и общения с незнакомыми людьми.

Но встретились и сторонники теории раннего развития деток. Они рекламировали самые продвинутые кружки и объясняли, например, чем методика Монтессори отличается от Вальдорфской школы. У меня шла голова кругом от обилия информации и цен: пять тысяч в месяц за занятия с несмышленым малышом казались немаленькой суммой. Но ведь на детях не экономят? Была не была, подумала я и решила попробовать.

На занятия мы начали ходить почти год назад, когда дочке был всего год и четыре месяца. Выбрали обычный детский клуб поближе к дому. Особых требований, чему там должны обучить ребенка, я не выдвигала. Потребности самые простые и скромные: немного разнообразить декретные будни и пообщаться с такими же мамами, как я. Поэтому, конечно, не ждала, что мы будем осваивать китайский или вычислять интегралы. Если начнем играть там без капризов, уже хорошо.

Наверное, именно поэтому мне там сразу все понравилось. И мы с дочкой продолжаем с восторгом ходить на занятия до сих пор. Это не только возможность сменить обстановку, но и дать ребенку пообщаться с другими детьми. А главное - получить опыт взаимодействия с дошкольным педагогом. Это потом очень пригодится в садике и, конечно, в школе.

Еще для родителей такие занятия - не только возможность поболтать с «коллегами» о колясках и скидках на подгузники. Прежде всего, это возможность познакомиться с дополнительными развивающими заданиями, чтобы потом заниматься с ребенком самостоятельно. Кроме того, многие полезные игры требуют большого количества инвентаря, а в детском клубе есть реквизит по любой тематике. А еще там можно рисовать пальчиковыми красками или играть с крупами без опаски испачкать и замусорить всю квартиру.

Сейчас двухлетняя дочка уже ходит в садик на три часа в день и с радостью проводит там время. Казалось бы, от занятий формата «мама+малыш» уже можно отказаться, но я не удержалась и купила очередной абонемент. Потому что там весело не только ей, но и мне. Это время, которое мы проводим вдвоем. Мы вместе учимся там чему-то новому. А это здорово! Мнения знакомых мамочек разделились:

Мадина Аглиуллина и сын Тимур (3 года): На «развивашки» мы не ходили. Считаю, в таком нежном возрасте это развлечение больше для мамы, чем для ребенка. Своего рода выход из декретной изоляции и социализация. И вообще, развивать ребенка раньше времени мне кажется бессмысленным занятием. Дома мы тоже целенаправленно не занимались: сейчас иногда рисуем, собираем пазлы, читаем. А для общения у нас много друзей с детьми-ровесниками. Считаем, этого вполне достаточно. Тимур ходит в детский сад чуть больше месяца, за это время привык к нему. Поэтому я не вижу разницы между посещением развивающих занятий и адаптации к садику.

Евгения Чигарова и сын Максим (4 года): Как сын дорос до каких-нибудь занятий, мы сразу записались на «развивашки». Тогда ему не было и 9 месяцев. Мне настолько надоело сидеть дома в четырех стенах, что хотелось хоть как-нибудь разнообразить декретные будни. Дети там собирали пирамидки, возились с красками, нанизывали бусины на нитку... Но вообще надо признать, что в таком возрасте это развлечение больше для мам. А вот в 1,5 года сыну и самому было уже интересно заниматься. После «развивашек» Максим на полдня пошел в частный детский сад. Там ему очень нравилось. Зато в обычный садик, который он посещает уже больше года, до сих пор иногда идет со скандалом. Так что, думаю, адаптация в садике связана не столько с хождением на «развивашки», а с атмосферой в группе и воспитателями.