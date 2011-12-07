Стоит ли жителям поселка Вознесенское запасаться болотными сапогами?

Рауф Юнусов и Борис Ахметшин, пожалуй, самые беспокойные жители этого населенного пункта, обращались в газету уже не раз. Лет 10 назад они рассказали о проблеме с придорожной канавой, которая после публикации частично разрешилась. Сейчас на повестке дня стоит другой актуальный вопрос, вернее, два — отсутствие ливневой канализации и благоустроенной площадки ТБО.

— Вот смотрите, видите этот перекресток улиц Ноксинский спуск и Заречная, — показывают на непримечательный дорожный участок Борис Ахатович и Рауф Адгамович. — В сухую погоду его можно спокойно перейти, но стоит только пролиться хорошему дождю, как этот перекресток становится непроходимым. Это возможно, если только надеть болотные сапоги и дождевик до пят. Беда в том, что автобусные остановки расположены буквально в трех метрах от этого места. И вот, представляете, с горем пополам человек пытается преодолеть водную преграду, а его чуть ли не с головой окатывают грязной водой проезжающие машины. И даже если он относительно благополучно подойдет к месту, где останавливаются автобусы, риск промокнуть от брызг автомобилей велик.

Тут надо объяснить, почему наши собеседники вместо остановки сказали «место, где останавливаются автобусы». Потому что нет и соответствующего дорожного знака, и остановочного павильона, где можно спрятаться от дождя, отсутствуют скамейки. Просто придорожная грунтовая полоса шириной не больше метра.

— В поселке немало молодых семей, которые водят детей в местный детский сад, — продолжает Рауф Адгамович. — Мало того, что автобусы 68-го маршрута ездят с интервалом в 30 — 40 минут, так ведь еще пешком по таким разбитым и размытым тротуарам не пройдешь. Особенно с колясками.

Еще одна острая проблема — площадка ТБО. На данный момент она просто отсутствует. На небольшом земельном участке как попало поставлены два железных бункера. Площадка как положено не забетонирована, не ограждена.

— Это единственное место в поселке, где находятся мусорные бункеры, — объясняет Рауф Адгамович. — Все жители выкидывают отходы сюда. Конечно же, они быстро переполняются. Ветер, вороны, собаки разносят мусор по всей округе. Он залетает и на нашу улицу Заречная. Мне неприятно видеть у себя перед домом бытовые отходы, и поэтому, как дворник, чуть ли не каждый день убираю мусор на улице. Но так ведь быть не должно!

Площадки ТБО — проблема почти для всех городских поселков. Их не хватает по той причине, что жители не хотят жить по соседству с источником загрязнения и неприятного запаха. И большей частью поселковые площадки не благоустроены. Ситуация может измениться, если сами жители будут активно жаловаться в районную администрацию, «Народный контроль» и другие инстанции.

Как сделали жители поселка Северный. Благодаря своей настойчивости и принципиальной позиции они смогли добиться ликвидации тех площадок, которые находились очень близко к жилым домам, а оставшиеся были приведены в надлежавший вид, расширены и забетонированы.

— Кому-то наши проблемы могут показаться мелкими, бытовыми, но это элементы качества жизни, — рассуждает Борис Ахатович. — И если заявляется, что Казань — город комфортной жизни, то пусть он будет таким для всех его жителей.

Раиля ГАЛЛЯМОВА