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Татарстанцам расскажут о судьбе бытовых отходов

Новая выставка, посвященная грамотному сбору мусора, открылась на территории Горкинско-Ометьевского леса.

В четверг, 15 октября, в Горкинско-Ометьевском лесу состоялось официальная церемония открытия экспозиции «Казань — город без отходов». Об этом сообщили на пресс-конфереции, прошедшей в ИА «Татар-информ».

Выставка посвящена российской экологии и повествует о текущей ситуации с бытовыми отходами в нашей стране. Гости экспозиции смогут узнать все о раздельном сборе мусора, о судьбе пластика, стекла и металла после прохождения ими этапа сортировки и транспортировки на завод.Организаотры мероприятия надеются, что выставка научит татарстанцев более бережному отношению к природе и побудит их грамотно разделять отходы.

— Выставка интерактивная, модная и современная, — рассказала Ирина Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям, Coca-Cola HBC Россия. — Горожане могут прийти сюда и увидеть, что можно сделать из мусора. Узнать, что такое отходы и рециклинг.

Вход на экспозицию свободный.

КВ
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