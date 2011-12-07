Татарстанцы смогут бесплатно обучиться цифровым навыкам и повысить квалификацию в сфере IT

Татарстанцам предлагают поучаствовать в проекте, который позволяет освоить актуальные IT-компетенции бесплатно. Зарегистрироваться на «Персональные цифровые сертификаты» можно уже сегодня.

По информации минцифры РТ, подать заявку могут совершеннолетние и не достигшие пенсионного возраста россияне с законченным высшим или средним профессиональным образованием.

Известно, что бесплатно обучиться цифровым навыкам смогут 33 тысячи человек, выбрав одно из 22 IT-направлений. Номинал предоставляемых цифровых сертификатов составляет до 30 тыс. рублей.

Обучение начнется в ноябре. Оно продлится 72 часа и будет организовано в дистанционном или электронном формате. После завершения курса все слушатели получат документы о повышении квалификации.

Заявки принимаются на сайте цифровойсертификат.рф до 30 октября.