Ушел из жизни рыцарь татарстанской журналистики

13 октября стало известно о кончине Рашита Ракиповича - он ушел из жизни в 7-й горбольнице. В борьбе с коронавирусом состояние 66-летнего издателя усугубили имеющиеся у него хронические заболевания, и его сердце не выдержало.

Церемония прощания с Рашитом Ахметовым прошла у здания «Татмедиа». Председатель Союза журналистов РТ, гендиректор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов отметил:

- Сегодня мы провожаем в путь настоящего рыцаря татарстанской журналистики - человека без страха и упрека, который последовательно, неумолимо, ничего не боясь, делал одну из самых известных и интересных газет. Мы с ним были знакомы давно. Вспоминаю, как стоял он с кипой газет в руках на пороге Госсовета. Мы все дружно читали эту газету, которая стала одной из основных площадок для высказывания различных точек зрения о существующей действительности, стратегии развития нации, будущем нашей республики… Он смог собрать вокруг своей газеты интеллектуальную элиту того времени. Он таким был всегда - бесстрашным, имеющим непоколебимую позицию. За это его все уважали. Согласитесь, таких людей немного…

Ильшат Юнусович рассказал, что в 2013 году на Ахметова завели уголовное дело за экстремизм. Оно было прекращено за отсутствием состава преступления. Правда, у Рашита Ахметова закрыли все счета, но он продолжал искать средства для возобновления выпуска газеты.

Свои слова соболезнования семье выразил в телеграмме председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин - она была зачитана на панихиде Ильшатом Аминовым.

Руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев рассказал:

- Наше активное знакомство пришлось на начало и середину 90-х. Я его помню активным, убежденным, упорно защищающим свои убеждения и отстаивающим свое мнение. Прошли годы, изменились времена и люди, но он остался по-прежнему верным своим убеждениям. Он умел отстаивать свое мнение и был верен тому, во что верил.

Рашита Ракиповича знали многие журналисты. Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова подчеркнула, что это был очень талантливый, уникальный, нестандартный человек.

- Я познакомилась с ним в самом начале перестройки. Он появился в редакции газеты «Молодежь Татарстана» со своими идеями и предложениями преобразовать наше общество, которое устремилось к политическим реформам. Естественно, что человек с активной жизненной позицией стал издателем и редактором газеты «Звезда Поволжья». Это особая газета с уникальным контентом, авторы которой обсуждают самые острые проблемы. Я думаю, что историки, изучающие наше время, обязательно будут читать «Звезду Поволжья», потому что ее главный редактор внес неоценимый вклад и в историю Татарстана, и в отечественную журналистику. Это был очень интеллигентный, образованный, остроумный человек, которого хорошо знали в политических, творческих, театральных кругах… Он оставил яркий след в сердцах коллег и читателей, - сказала Венера Абдулловна.

Близкий друг, коллега, его заместитель Сергей Никитин поделился с корреспондентом «КВ»: Рашит Ахметов, несмотря на то, что имел на все свою точку зрения, был прекрасным другом, умел поддержать морально и духовно. Технарь по образованию, Рашит Ракипович окончил КАИ и получил специальность инженера-ракетчика, он всегда четко и логично выстраивал свою работу. О своем последнем звонке главреду Никитин рассказал: «Мы с ним разговаривали в четверг на прошлой неделе. Чувствовалось, что ему тяжело бороться с недугом, но он был жизнерадостным…».

Дело отца - выпуск независимой общественно-политической газеты «Звезда Поволжья», издававшейся с 15 декабря 1999 года, будет продолжено, заверил на панихиде сын журналиста Руслан Ахметов: «Папа очень хотел, чтобы газета продолжалась, чтобы она была еще лучше».

Похоронили Рашита Ахметова на Ново-Татарском кладбище.