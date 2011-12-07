В Бугульме и Лениногорске полиция прикрыла сеть подпольных казино

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В Татарстане в Бугульме и Лениногорске прикрыли сеть подпольных казино, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бугульминскому району выяснили, что в подвале офисного здания в Бугульме несколько человек организовали казино. Владельцы прикрыли незаконный бизнес компанией, предоставляющей интернет-услуги. Аналогичный салон был открыт и в Лениногорске.
Правоохранители изъяли из казино восемь компьютеров, принтеры, wi-fi роутер, картридеры, кассовый аппарат и документы, а также магнитные ключи, карточки и печати различных фирм.
Организаторам незаконного бизнеса предъявлены обвинения по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Владельцам казино грозит до 4 лет лишения свободы.