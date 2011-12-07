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В Нацмузее РТ вручили паспорта юным казанцам

Торжественное мероприятие прошло впервые после самоизоляции.

В Национальном музее РТ состоялось первое после самоизоляции торжественное вручение паспортов юным казанцам «Я — гражданин России! Мин — Татарстан баласы». Мероприятие провела временно исполняющая обязанности руководителя Нацмузея РТ Светлана Измайлова, сообщает ИА «Татар-информ».

«Сегодняшнее мероприятие для вас, юные обладатели паспортов. Я помню, как мне выдавали паспорт из окошка. Я хочу вас искренне поздравить и пожелать успехов. Пусть вами гордятся ваши родители», — сказала она.

На вручении собрались родители школьников, педагоги и гости музея. В рамках мероприятия присутствующим рассказали о возникновении паспорта.

Напомним, акция «Я — гражданин! Мин — Татарстан баласы» проводится нацмузеем РТ совместно с Управлением по вопросам миграции МВД по РТ с 2013 года. 

КВ
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