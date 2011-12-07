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В РТ на восстановление загрязненных земель и рекультививацию свалки выделили около 740 млн рублей

Работы по рекультивации проходят в Сабинском и Нижнекамском районах республики.

В Сабинском районе РТ в рамках национального и федерального проектов «Экология» и «Чистая страна» рекультивируют земли, нарушенные нефтесодержащими загрязнениями.

Работы по восстановлению земли в селе Шемордан на площади 12,6 тыс. кв. м. уже выполнены на 95%. Отходы грунта и нефтяного битума вывезены и переданы на утилизацию, а сверху уложили плодородный слой почвы. На эти цели из бюджета выделили 76,6 млн рублей. 

Кроме того, рекультивация коснётся и села Прости Нижнекамского района. Речь идет о несанкционированной свалке, площадь которой составляет 35 гектаров. Завершить проект планируют в следующем году. В 2021-м произведут очистку близлежащей реки, а на месте бывшей свалки посадят деревья. Общая сумма финансирования рекультивации составляет около 740 млн рублей, пишет ИА «Татар-информ».

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