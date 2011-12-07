В Татарстане две организации выплатили задолженности по зарплате

В Татарстане две организации выплатили сотрудникам задолженность по зарплате, сообщает пресс-служба минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — отметили в ведомстве.

Зарплату своим работникам выплатили ООО УК «Энергия» в Муслюмовском районе и ООО «Жилсервис» в Пестречинском районе. Общая сумма задолженности организаций превысила 1,3 млн рублей.