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В Татарстане две организации выплатили задолженности по зарплате

В общей сумме, предприятия задолжали своим сотрудникам более 1,3 млн рублей.

В Татарстане две организации выплатили сотрудникам задолженность по зарплате, сообщает пресс-служба минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — отметили в ведомстве.

Зарплату своим работникам выплатили ООО УК «Энергия» в Муслюмовском районе и ООО «Жилсервис» в Пестречинском районе. Общая сумма задолженности организаций превысила 1,3 млн рублей. 

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