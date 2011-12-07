За минувший месяц увеличился темп прироста цен в Татарстане

За минувший месяц темп прироста цен в Татарстане увеличился на 0,2 п. п. Сейчас показатель равен 3,4%, передает пресс-служба Банка России.

Причиной тому послужило подорожание импорта, вызванное ослаблением рубля. Если в августе непродовольственная инфляция составляла 3,3%, то в сентябре показатель достиг 3,7%. Что же касается продовольствия, то в конце лета она была равна 4,0%, а в первом месяце осени составила 4,3%.

Учащимся в вузах повезло чуть больше. Благодаря рекомендациям по сохранению цен на уровне прошлого года от российского министерства образования и науки, после августовских 1,9% инфляция замедлилась в сфере услуг до 1,8%.