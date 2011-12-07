Билет на праздник

Когда я учился в третьем классе, накануне нового 1973 года моя классная руководительница решила поощрить меня за успехи в учебе билетом на елку в один из местных ДК. Но то ли в классе в тот момент было слишком шумно, то ли я невнимательно ее слушал, но на какой-то миг мне почудилось, что меня премируют билетом на… юг. Она вроде так и сказала: «Леня Малыгин самостоятельно подтянулся в учебе, и мы решили наградить его билетом на юг». Детская фантазия живо представила вокзал, поезд с гудящим составом и то, как я вместе с родителями еду в вагоне, чтобы отдохнуть на Черноморском побережье. Мысленно уже стал собирать чемодан, как мой друг Ванька, легонько толкнув локтем, спустил меня с небес на землю. Учительница стояла перед классом, терпеливо ожидая, когда я вырвусь из плена своих фантазий и наконец-то выйду к ней за заслуженной наградой. «Эх!» - с досадой сказал я про себя, взяв в руки билет и поняв, что иду всего лишь на новогоднюю елку, хотя к нему полагался еще и сладкий подарок. Ну как мог перепутать елку с югом? К слову сказать, я был единственный из класса, кто в тот год побывал на ней.Вместе с билетом ко мне пришло и понимание того, что я должен оправдать надежды, возлагаемые учительницей на меня, и достойно вести себя не только на елке в ДК, но и в школе, и дома: хорошо учиться, помогать отстающим одноклассникам и своим родителям. Теперь, спустя много лет, убедился: тот билет на елку помог мне стать ответственнее и внимательнее в жизни. Наверное, эти качества и привели меня в дальнейшем к успеху в моей профессии.