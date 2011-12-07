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Более 2 млн рублей собрали жители Мензелинска в рамках самообложения

Всего за год было собрано свыше 11,6 млн рублей.
2,3 млн рублей отдали жители Мензелинска в рамках самообложения, сообщает местное издание «Мензеля». Еще 9,3 млн рублей поступило из бюджета РТ. Напомним, что 18 ноября в Татарстане пройдет референдум по самообложению.
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