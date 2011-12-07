Как выбирать, дарить и сохранять цветы

Чтобы дольше сохранитьОптимальная температура для хранения всех срезанных цветов +5° С с небольшими отклонениями в ту или иную сторону для ряда растений. В хорошем холодильнике присутствует вентиляция и поддерживается определенный уровень влажности. Поэтому когда мы приносим букет домой, он быстро увядает, поскольку лишается комфортных условий.Чтобы продлить жизнь растений, рекомендую добавить в воду специальный консервант для цветов, приобрести который можно в любом цветочном магазине. Неплохо справится ацетилсалициловая кислота (аспирин): 1 таблетка на литр воды. Теперь конкретно о цветах.РОЗЫ - «сладкоежки», поэтому для них насыпаем в сосуд 1,5 - 2 ст. ложки сахарного песка.ТЮЛЬПАНЫ предпочитают холодную воду, ЛИЛИИ - прохладную, ГЕРБЕРЫ - теплую.У ХРИЗАНТЕМЫ обрываем нижние листья и добавляем в емкость с водой щепотку лимонной кислоты.Воду в вазе нужно менять раз в сутки, а сам сосуд тщательно мыть. Кроме того, необходимо ежедневно подрезать стебли. Делать это нужно острым ножом под углом 45 градусов.Как правильно выбирать цветы?Не стоит приобретать готовые композиции. Лучше потратить немного времени, отобрать понравившиеся цветы и попросить составить букет при вас. Бутон у хорошего цветка должен быть гладким и упругим, на лепестках отсутствуют темные пятна. Листья у растения зеленые и сочные, а не сухие или обвисшие. Причем их не должны «украшать» лишние детали: слюда, бумага, сеточка... И никаких следов краски или блесток!Юным дамам подойдут композиции в нежных пастельных тонах, а женщине в возрасте лучше преподнести «жаркий» букет яркого цвета. Мужские букеты, как правило, составляют из цветов одного вида, с крупными бутонами. В отличие от женских, которые могут иметь абсолютно любые очертания, мужским букетам придают пирамидальную или треугольную форму. На юбилеи и торжественные мероприятия уместно дарить роскошные цветочные корзины. Для руководителя или делового партнера выбирайте строгие букеты классических форм. На свидание же можно прийти с букетом полевых цветов. Молодоженам вручают светлые композиции. А вот на новоселье лучше дарить горшечное растение как символ домашнего уюта.О чем цветы говорятСтоить отметить, что цветы разговаривают на своем языке. Например, роза поведает о нежности и уважении, гладиолусы сообщат о преданности и верности. Хризантема пожелает долголетия и здоровья, лютик - богатства, гербера - бодрости и оптимизма. Ирис символизирует невинность, лилия - покой и чистоту помыслов. Ромашка шепчет о первой сердечной привязанности, а сирень обещает, что любовь будет вечной.Дарите цветы по поводу и без него. И в доме всегда будет праздник. Запомните, какие бы цветы вы ни выбрали, лучше всего отдавать предпочтение тем, что по душе получателю вашего букета. Тогда восторг и прекрасное настроение будут обеспечены!